盤中速報 - 正文(4906)急拉3.04%報28.8元，成交2,537張

正文(4906-TW)近5分K漲速3.04%，22日12:34報28.8元，成交2,537張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

正文(4906-TW)近5日股價下跌0.53%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌0.7%。台灣加權指數上漲2.33%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,652 張
  • 外資買賣超：+2,765 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-113 張
  • 融資增減：-915 張
  • 融券增減：+124 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+15.66%

$11,566

原投組報酬率

+9.69%

$10,969

投組標的成分

  • 40%

    聯一光

    3441

  • 20%

    寶齡富錦

    1760

  • 20%

    八貫

    1342

  • 10%

    波若威

    3163

  • 10%

    施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A-累積

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞