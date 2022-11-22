盤中速報 - 正文(4906)急拉3.04%報28.8元，成交2,537張

正文(4906-TW)近5分K漲速3.04%，22日12:34報28.8元，成交2,537張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
正文(4906-TW)近5日股價下跌0.53%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌0.7%。台灣加權指數上漲2.33%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,652 張
- 外資買賣超：+2,765 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-113 張
- 融資增減：-915 張
- 融券增減：+124 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+15.66%
$11,566
原投組報酬率
+9.69%
$10,969
投組標的成分
40%
3441
20%
1760
20%
1342
10%
3163
10%