盤中速報 - 正文(4906)急拉2.52%報28.45元，成交953張

正文(4906-TW)近5分K漲速2.52%，10日09:24報28.45元，成交953張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
正文(4906-TW)近5日股價上漲4.11%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.23%。台灣加權指數上漲4.11%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-934 張
- 外資買賣超：-993 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+59 張
- 融資增減：+312 張
- 融券增減：-68 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+33.25%
$13,325
原投組報酬率
+23.97%
$12,397
投組標的成分
40%
6532
20%
6104
20%
3141
10%
6719
10%