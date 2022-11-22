【盤中熱點】護國神山走強，指數再戰半年線

一、護國神山走強，指數再戰半年線

護國神山走強，指數挑戰半年線

國際股市普遍回落，令台股早盤一度開低，但在 (2330-TW) 台積電開低走高的帶動下，指數不但扭轉跌勢甚至由黑翻紅來到本日相對高點，當前上漲 85 點，預估量為 1993 億，量能相較於昨日稍有放大。

盤面上來看，當前貢獻漲點多方指標依序為 (2330-TW) 台積電、(1303-TW)南亞、(6505-TW)台塑化、(2303-TW)聯電、(2883-TW)開發金，造成盤勢壓抑則為 (2454-TW) 聯發科、(2301-TW)光寶科、(1216-TW)統一、(2412-TW)中華電、(2356-TW)英業達。

同時搭配本日成交值比重來看，前十名依序為 (2330-TW) 台積電、(1795-TW)美時、(3443-TW)創意、(8478-TW)東哥遊艇、(3661-TW)世芯 - KY、(8069-TW)元太、(6550-TW)北極星藥業 - KY、(2454-TW)聯發科、(1605-TW)華新、(1760-TW)寶齡富錦，當中股價上漲的僅有台積電、東哥遊艇及元太，顯示當前市場的走強主要是台積電所帶動，除此以外大都是以個別類股的表現為主。

值得注意的是，日前因晶片禁令影響的矽智財族群如 (3035-TW) 智原、(3443-TW)創意、(3529-TW)力旺、(6643-TW)M31、(6533-TW)晶心科等個股，大多普遍呈現疲弱，或反映出當前市場資金有再度轉移的情形。

二、資金或可能轉趨防禦，選股不選市

資金或可能轉趨防禦，選股不選市

連日來生技族群比重提升與持續走強，顯示當前市場對於大方向已有轉趨觀望的現象，而今天生技族群比重仍高，且前十大成交排行即有 3~4 檔為生技個股，表示當前市場對於電子追價意願有所下降，轉往升技族群，但觀察相關主要個股的股價走勢，在本日也有開高走低現象，是短線的獲利了結或者是資金有再度移轉的跡象，則是有待觀察的方向。

觀察本日盤面，相較強勢個股仍是以具營運動能或市場認為有望提前落底的產業，比如說伺服器相關的 (3037-TW) 欣興、(3189-TW)景碩、(8046-TW)南電、(6669-TW)緯穎、(3653-TW)健策、(3533-TW)嘉澤、(6213-TW)聯茂、(2383-TW)台光電、(6274-TW)台燿、(8358-TW)金居。

有望提前落底的個股當前市場則認為或可能是記憶體相關產業，而這原因主要是記憶體市況疲軟已久，在景氣未明下相關供應商紛紛減產因應，縱使日前三星並未明確表態是否減產，但其餘廠商如南亞科、鎧俠、美光、海力士等在 DRAM 市佔約莫 67%，對市場供需結構的改善也仍有相當影響力，而在美光再度重申減產 20% 後，市場開始預期記憶體產業有機會早於明年第二季前落底，因此相關供應鏈如 (6531-TW) 愛普 *、(8299-TW)群聯、(5351-TW)鈺創、(2408-TW)南亞科、(2344-TW)華邦電、(2337-TW)旺宏、(3260-TW)威剛等個股，就可能再度成為大市震盪時，資金關注的焦點。

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