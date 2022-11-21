晶華住房業務升溫 捷絲旅海外據點不排除插旗東京

連鎖飯店龍頭晶華 (2707-TW) 今 (21) 日指出，隨著邊境解封，國際商旅來客可期，而大阪捷絲旅明年 3 月將正式營運，後續還有位於北投、林口和頭城的新據點預計 2025 年起陸續開出，捷絲旅海外不排除再插旗東京，整體住房營運成長趨勢無虞。

隨著疫情趨緩，晶華說明，到年底前國旅住房和餐飲表現都相當熱絡，今年旅展業績衝上 1.4 億元，創歷年新高，以餐券占銷售比重約 70-80% 最多。

另一方面，在邊境逐步解封後，疫情前以國際商旅為主要客群的台北晶華酒店更迎來復甦曙光，晶華強調，將持續與國外旅行社、航空公司、會展產業主辦單位和海內外企業客戶等互動，並針對新加坡、香港、日本、韓國、北美等市場規劃住房專案，加強爭取國際商旅客群。

晶華也持續規畫海內外新據點中，包括北投晶泉丰旅、林口晶英薈旅和頭城晶泉丰旅均預計 2025 年起陸續開幕，而捷絲旅海外首發據點大阪捷絲旅，則預計明年 3 月開出，並透露目前也在東京尋找捷絲旅合適的新據點。

除晶英和捷絲旅品牌持續有斬獲，晶華進一步透露，旗下麗晶品牌將採豪宅物業管理方向，不排除前進台中七期，與志同道合的建商合作。

此外，在餐飲業務上，晶華觀察到，各公司行號延宕兩年的尾牙春酒需求明顯復甦，因此，台北晶華除推出相關尾牙方案，也規劃有 20 人即可舉辦的微型尾牙，可量身打造服務內容，看好將為第四季與明年第一季的業績，挹注良好營運動能。