盤中速報 - 博智(8155)股價大漲至106.0元，漲幅達7.29%

博智(8155-TW)16日10:45股價上漲7.2元，報106.0元，漲幅7.29%，成交1,250張。
博智(8155-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發及零售業。國際貿易業。
近5日股價上漲4%，櫃買指數上漲5.16%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-35 張
- 外資買賣超：+24 張
- 投信買賣超：-66 張
- 自營商買賣超：+7 張
- 融資增減：+45 張
- 融券增減：-15 張
最新相關新聞
博智(8155-TW)16日10:45股價上漲7.2元，報106.0元，漲幅7.29%，成交1,250張。
博智(8155-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發及零售業。國際貿易業。
近5日股價上漲4%，櫃買指數上漲5.16%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+26.44%
$12,644
原投組報酬率
+18.85%
$11,885
投組標的成分
40%
6472
20%
6143
20%
3141
10%
6533
10%