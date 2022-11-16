盤中速報 - 博智(8155)股價大漲至106.0元，漲幅達7.29%

博智(8155-TW)16日10:45股價上漲7.2元，報106.0元，漲幅7.29%，成交1,250張。

博智(8155-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發及零售業。國際貿易業。

近5日股價上漲4%，櫃買指數上漲5.16%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-35 張
  • 外資買賣超：+24 張
  • 投信買賣超：-66 張
  • 自營商買賣超：+7 張
  • 融資增減：+45 張
  • 融券增減：-15 張

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