盤中速報 - 博智(8155)急拉2.45%報105.0元，成交654張

博智(8155-TW)近5分K漲速2.45%，17日10:59報105.0元，成交654張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
博智(8155-TW)近5日股價上漲4.29%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.5%。櫃買指數上漲4.57%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-519 張
- 外資買賣超：-529 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+10 張
- 融資增減：+368 張
- 融券增減：-14 張
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AI優化後報酬率
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原投組報酬率
+15.03%
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投組標的成分
40%
6404
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