盤中速報 - 博智(8155)急拉2.45%報105.0元，成交654張

博智(8155-TW)近5分K漲速2.45%，17日10:59報105.0元，成交654張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

博智(8155-TW)近5日股價上漲4.29%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.5%。櫃買指數上漲4.57%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-519 張
  • 外資買賣超：-529 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+10 張
  • 融資增減：+368 張
  • 融券增減：-14 張

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