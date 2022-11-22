盤中速報 - 鈺創(5351)急拉2.4%報42.6元，成交5,606張

鈺創(5351-TW)近5分K漲速2.4%，22日09:07報42.6元，成交5,606張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
鈺創(5351-TW)近5日股價上漲2.92%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲3.25%。櫃買指數上漲1.88%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,684 張
- 外資買賣超：+1,559 張
- 投信買賣超：-2 張
- 自營商買賣超：+127 張
- 融資增減：-400 張
- 融券增減：-277 張
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AI優化後報酬率
+23.36%
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原投組報酬率
+15.75%
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投組標的成分
40%
3441
20%
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20%
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