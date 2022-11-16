盤中速報 - 鈺創(5351)急拉2.78%報40.55元，成交5,884張

鈺創(5351-TW)近5分K漲速2.78%，16日10:16報40.55元，成交5,884張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

鈺創(5351-TW)近5日股價上漲4.26%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲14.85%。櫃買指數上漲5.16%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+867 張
  • 外資買賣超：+954 張
  • 投信買賣超：-2 張
  • 自營商買賣超：-85 張
  • 融資增減：+213 張
  • 融券增減：-26 張

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