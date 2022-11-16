盤中速報 - 鈺創(5351)急拉2.78%報40.55元，成交5,884張

鈺創(5351-TW)近5分K漲速2.78%，16日10:16報40.55元，成交5,884張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
鈺創(5351-TW)近5日股價上漲4.26%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲14.85%。櫃買指數上漲5.16%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+867 張
- 外資買賣超：+954 張
- 投信買賣超：-2 張
- 自營商買賣超：-85 張
- 融資增減：+213 張
- 融券增減：-26 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+33.16%
$13,316
原投組報酬率
+25.16%
$12,516
投組標的成分
40%
6472
20%
6143
20%
3141
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