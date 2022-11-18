盤中速報 - 鈺創(5351)急拉2.18%報42.15元，成交4,272張

鈺創(5351-TW)近5分K漲速2.18%，18日09:17報42.15元，成交4,272張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

鈺創(5351-TW)近5日股價上漲3.86%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲11.42%。櫃買指數上漲5.72%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,161 張
  • 外資買賣超：+1,978 張
  • 投信買賣超：-2 張
  • 自營商買賣超：+185 張
  • 融資增減：-264 張
  • 融券增減：-89 張

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