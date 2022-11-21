傳奇提前終止部分租約 處分利益約1877萬元

遊戲廠傳奇 (4994-TW) 今(21)日公告，因應營運規劃調整，提前終止部分租賃合約，預計處分利益超過 1877 萬元，法人估將貢獻每股純益約 0.16 元。

傳奇表示，將提前終止台北市信義區市民大道六段 288 號五樓、七樓及非車站 OT 公共空間租賃合約，承租至明年 12 月 3 日，未終止部份仍承租至 2025 年 12 月 3 日。原先承租面積約 2795 坪，提前終止部份租約後減少為 2080 坪。

傳奇今年 10 月推出授權新作策略模擬類型手遊《Giant Monster War》全球版，由代理商發行上市，目前穩定營運中，韓系次世代風格採用中世紀奇幻冒險 MMORPG 新作手遊《Honor of Heirs》，也已於 10 月 27 日展開全球版事前預約。

傳奇強調，目前仍有多款遊戲同步研發中，未來也將陸續釋出近期各款自研遊戲上市規劃。

中國近期鬆綁版號審批，傳奇先前已授權「幻想神域」IP 給中國祖龍，另一款 IP「拉普拉斯的神子」，也授權中國簡悅開發成手遊《風之大陸》，旗下仍有如《精靈樂章》、《聖境傳說》、《晴空物語》等 IP，未來都有機會進一步改製成手遊。

傳奇前 10 月累計營收 16.38 億元，年減 33.35%。前三季稅後純益 6470 萬元，每股純益 0.58 元。

