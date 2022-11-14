歲末旅遊旺季 蘇揆要求評估調整入境人數上限

行政院今 (14) 日召開擴大防疫會議，院長蘇貞昌裁示，鑒於歲末年終、國外耶誕假期及農曆春節將至，預計會有更多的入出境需求，為有利民眾安排連假行程，請指揮中心注意疫情發展趨勢，評估入境人數上限的調整。

蘇貞昌指出，國人的衛生觀念隨著疫情期間遵循指揮中心所訂指引已形成習慣，整個社會的公衛概念也隨疫情有所提升。自 11 月 7 日放寬接觸者及非重症確診者隔離、自主健康管理等措施為「7+N」後，國內新增病例數也呈下降趨勢。

蘇貞昌表示，今日起再調整非重症確診者隔離、自主健康管理隔離天數為「5+N」，請指揮中心持續觀察疫情發展情形，做為檢討防疫措施調整的參考。歲末年終、國外耶誕假期及農曆春節將至，請指揮中心注意疫情發展趨勢，評估入境人數上限的調整，使民眾能夠及早規劃。

指揮中心於會中說明，國內疫情全國新增病例數持續下降，降幅約 25.7%，已達前一波低點，中重症數指標呈下降趨勢，輕症、無症狀者為 99.55%，隨邊境開放、入境數增加，將持續密切監測國內變異株檢出情形，及後續疫情趨勢。

指揮中心進一步指出，10 月 13 日調升入境總量為每週 15 萬人次、取消入境居家檢疫、實施 7 天自主防疫 (0+7) 等措施，入、出境人數都明顯成長，本週入境人數為 92055 人次，較前一週增加 12%，出境人數為 78801 人次，較前一週增加 13%。