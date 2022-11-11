兩大利多逼空頭投降 人民幣升至1個多月新高 分析師短期目標看7.05

兩大利多逼空頭投降 人民幣升至1個多月新高 分析師短期目標看7.05(圖:AFP)
兩大利多逼空頭投降 人民幣升至1個多月新高 分析師短期目標看7.05(圖:AFP)

繼隔夜受美國通膨減速推動上漲後，境內外人民幣周五 (11 日) 午後再度上漲，中國衛健委宣布調整疫情防控政策，進一步提振了全球的風險偏好。

在岸人民幣兌美元周五午後大幅上行，在岸人民幣盤中大漲逾 1800 點，升破 7.07 關口，創近兩個月新高；離岸人民幣午後也加速上行，盤中匯價升破 7.06 關口，創 10 月 6 日以來新高。

市場人士稱，疫情防控是中國國內經濟復甦乏力的關鍵擾動因素，高層優化防控措施，不僅可以從情緒上助力人民幣擺脫不安情緒，經濟復甦加速也有利於人民幣穩定。

一名資深交易員認為，在政策調整，而聯準會升息節奏有望放緩之下，人民幣壓力最大的階段應該說已經過去了。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰表示，今天連續兩個重大利好，美國 CPI 和國內疫情管控放寬，空頭只能投降。

他指出，短期消息面會導致人民幣空頭止損，並讓人民幣升向 7.05 一線

人民幣中間價周五報 7.1907 元，因此今日人民幣匯價的波動上限是 7.0469。

澳新銀行亞洲研究主管 Khoon Goh 認為，今天中間價意外弱於預期，並不是引導匯率偏弱的信號，而可能是監管層不希望人民幣匯率過度波動，尤其在隔夜已經外匯市場已經有如此劇烈波動的情況下。

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