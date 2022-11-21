農糧危機推升肥料需求 正瀚全年營運衝新高

植物調節劑與肥料製造商正瀚生技 (6534-TW) 表示，烏俄戰爭與極端氣候提升農糧需求，美國、南美洲及澳洲等全球主要農業大國對植物調節劑與肥料同步增加，加上旗下新產品挹注，今年全年營運登上歷史新高。

正瀚指出，烏俄戰爭導致糧食生產與運送受阻，突顯全球長期被忽視的糧食生產問題，再者，近年極端氣候加劇，也讓農業改良呼聲四起，對植物生長調節劑 (PGR) 與高效肥料的需求水漲船高。

正瀚開發的氣候調理劑，可提升作物對不良環境的耐受性，在極端氣候來臨前，讓作物預先啟動防禦機制，增加作物在異常氣候下的存活機率，減少農業損失、穩定作物供給、保障農民收入，目前也已取得美國商標登記證。

公司表示，受惠全球主要農業大國對農糧需求提升、祭出維護糧食安全政策，加上旗下新產品上市後效益顯現，推升前三季稅後純益 5.75 億元，年增 132.49%，每股純益 5.92 元，超越去年全年、創新高。

正瀚生技植物成長調節劑與高效肥料系列產品，符合永續成長及環境友善的趨勢，獲得台灣企業永續獎優質企業「傳統製造業銅質獎」及「永續單項績效製造業及能源產業組：創新成長領袖獎」。

董事長吳正邦表示，公司創立之初就看到農業改良是全球必然趨勢，致力於開發作物與環境友善，可提高農產品產量、改善風味，並兼顧食品安全與環境保護的農業生技新產品。