中國北證50成份指數正式發布即時行情

中國北京證券交易所 (簡稱「北交所」) 首個指數「北證 50 成份指數」周一 (21 日) 正式發布即時行情，開盤上漲 2.09%，報 1024.07 點。反映市場整體運行情況，提供投資標的和業績比較基準。北證 50 成份指數以 4 月 29 日為基準日，基點為 1000 點。

據中國《人民網》，北交所周一公布了北證 50 成份指數自基準日起至 11 月 18 日的歷史數據；其中，在 6 月 28 日報收 1195.9446 點，為該段期間最高收盤點位﹔10 月 28 日報收 935.9998 點，為該段期間最低收盤點位。

截至上周五 (18 日)，北證 50 成份指數報收 1003.1492 點。

北交所總經理隋強上周五在第十六屆指數與指數化投資論壇上表示，北證 50 成份指數的推出，為各方提供觀測北交所整體運行情況的工具，並進一步擴大中國資本市場指數體系對創新型中小企業的覆蓋面。而後續北證 50 成份指數產品入市，將進一步豐富市場投資者數量結構，發揮專業機構的投資引領作用，促進形成良好的價值投資環境，讓更多投資者享受中小企業創新發展所帶來的紅利。

據中國《數據寶》，在一年多來，北交所公司二級市場成交活躍度有顯著提升，126 家公司的平均日換手率中位數為 0.84%，交易活躍度提升超過 100%；和 A 股市場整體相比，北交所的交易活躍度還有較大的提升空間。

數據顯示，截至上周五收盤，北證 50 成份指數樣本股表現突出，逾 8 成個股歷史本益比低於所屬行業，16 檔個股低於行業 50% 以上，23 檔個股低於行業 10% 至 40%。

北交所服務創新型中小企業有持續發揮作用，自從開市以來，總共有 126 家企業成功登陸北交所，合計募資逾人民幣 260 億元。當中有 7 家企業募資超過人民幣 5 億元，99 家企業募資在人民幣 1 億元至人民幣 5 億元之間。以行業區分來看，新一代資訊技術產業、高端裝備製造產業等戰略新興產業的企業數量超過 110 家，比例逼近 9 成；以企業規模來看，中小企業有 95 家，占比逾 75%，這也顯現出北交所的包容度。