巴菲特、橋水基金豪買台積電 法人：資金回流台股有望再上攻

受到通膨數據優於預期、巴菲特第 3 季出手買進台積電等消息影響，台股近日反彈，11 月以來 (11/1~11/17) 臺灣加權指數上漲 1,498.02 點，漲幅達 11.49%，讓投資人在 2022 年的尾聲迎來曙光，這是否代表落底訊號出現？法人分析，預期明年第一季會進入存貨調整，但隨著庫存調整完成、升息步調趨緩，資金有望回流台股，激勵行情走升。

國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏表示，預期美國聯準會今年 12 月將會升息 2 碼，明年 (2023 年) 第一季再升息 1 碼，此後轉向觀望態度。觀察資金面，隨著美國緊縮進入尾聲，預期美元將走弱，在台幣走強下，資金有望回流台股，外資將逐步補回部位。原本「現金為王」的態勢將出現轉折，目前資金開始尋找投資出口，也有利帶動市場行情。

根據國發會公布的 9 月景氣燈號顯示，景氣對策信號綜合判斷分數只剩 17 分，亮出 2 年多來首顆黃藍燈，顯示景氣反轉情勢確立，且距離代表景氣低迷的藍燈，更只差一分。王誠宏分析，由於臺灣在國際供應鏈中負責中高端產業，通常對會率先反應景氣的強弱，在目前黃藍燈且即將觸底的情況下，也暗示距離景氣反轉走強已不遠，台股目前本益比 10 倍，已領先反應景氣放緩預期。

其實從大型投資機構的決策也可發現，國際資金對台灣產業的青睞，全球晶圓代工龍頭台積電成為熱門標的，如股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway)、橋水基金 (Bridgewater) 與對沖基金老虎全球 (Tiger Global) 皆在今年第 3 季敲進台積電 ADR，波克夏更是一口氣豪買 41.2 億美元，震撼全球金融圈，更是對台股的一大激勵。加上政府推出的台版晶片法案，皆有利台灣半導體供應錬維持全球領先地位。

觀察臺灣 9 月 PMI 受海外需求減緩及去庫存影響持續下降至 44.9，不過客戶庫存下降加快、新出口訂單趨向止穩，庫存調整持續好轉中，預期明年第二季可完成，隨著調整步入尾聲，台股有望迎來拉貨及補庫存行情。觀察明年第一季屬於溫和的存貨調整，主因是受到 2022 年初基期較高的影響，實際殺傷力不大，同時也不排除政策面的利多加持，加上一般而言市場行情大多會提前反映，且 2022 年台股歷經大修正後，明年整體上行空間大於下行空間，因此不需太過悲觀。

政經方面，拜習會落幕讓美中緊張關係有所緩解，在不確定性趨緩下，也有利臺灣產業在全球供應鏈的布局。此外，隨著習近平對俄羅斯施壓，表態反對在烏克蘭使用核武後，俄烏戰爭對經濟金融的影響也逐漸削弱，預期明年年中美國 CPI(消費者物價指數) 年增率可望跌破 5%，美台股市本益比也將回升，若通膨回落越快，市場的反彈速度也越快，投資人可逢低承接台股，中長期台灣企業獲利韌性將帶動台服強勁回升。