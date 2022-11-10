富邦金罕見連兩個月虧損 前10月獲利只剩783.02億元

受富邦人壽、富邦產險、富邦證券 10 月虧損拖累，富邦金 (2881-TW) 自結 10 月稅後虧損擴大至 54.12 億元，已是連兩個月虧損，前 10 月稅後純益達 783.02 億元，年減 42.3%，EPS 6.07 元。

不過，富邦金強調，北富銀前 10 月稅後純益已超越 2021 年全年獲利、並創歷史新高，而富邦金控、富邦人壽累計獲利為歷年同期次高。

富邦金 10 月自結合併稅前淨損 65.19 億元、稅後淨損 54.12 億元；累計今年前 10 月合併稅前純益 982.90 億元、稅後純益 783.02 億元，每股稅後純益為 6.07 元。

富邦金強調，若排除產險防疫保單的保費收入、自留損失及相關準備等影響後，10 月擬制性合併稅前純益 4.55 億、稅後純益 1.67 億；累計今年前 10 月合併稅前純益 1370.86 億、稅後純益 1093.39 億元。

截至 10 月 31 日，富邦金控已取得日盛金控 73.95% 股權，而富邦金控於前 10 月認列日盛金投資收益 20.16 億元。

以各子公司來看，富邦人壽 10 月合併稅前淨損為 16.87 億元、稅後淨損為 13.04 億元，累計前 10 月稅後純益為 823.07 億元。RBC 超過 300%，資本水準維持良好，淨值比遠高於法定最低要求 3% 以上。

富邦金表示，10 月份全球投資市場持續震盪，台股當月指數以下跌 3.53% 作收，富邦人壽的國內外股息收入，仍小幅貢獻當月獲利。債市投資方面，美國 Fed 指引將以更高終端利率來對抗通膨，在利率走升的趨勢下，長期有利於壽險公司提升整體經常性收益。惟資本市場波動加大，債券投資以維持適度流動性，彈性因應後續市況變化。

富邦金進一步指出，10 月份美元兌台幣維持升值趨勢，單月升幅 1.47%，今年以來匯兌損益與避險成本，持續大幅優於去年同期。10 月底外匯價格變動準備金餘額，自前月 439 億上升至約 472 億元。

保險本業方面，10 月合併初年度保費收入 (First Year Premium) 為 82.08 億元，合併總保費收入 288.27 億元。富邦人壽個體累計前 10 月初年度保費收入達 950.95 億元，總保費收入達 2882.44 億元，10 月初年度保費 79.39 億元，總保費收入 273.27 億，預估皆排名業界第二。

台北富邦銀行 10 月稅後純益 17.45 億元，獲利較上月成長 26%，主因利息淨收益增加及金融資產評價收益回升，累計前 10 月稅後純益 204.92 億，已超越 2021 年全年獲利，相較去年同期成長近 3 成。

北富銀存放款業務穩定成長及客戶資產持續累積，截至 10 月底，總資產及財管 AuM 分別較去年同期成長 10%，累計利息淨收益較去年同期成長 12%；信用卡有效卡數年增 16%，帶動簽帳金額及簽帳毛收入較去年同期雙位數成長。北富銀截至 10 月底逾放比率為 0.17%，備抵呆帳覆蓋率為 747%，維持良好資產品質。

富邦產險依舊是富邦金虧損主因，10 月稅後虧損 59.22 億元，累計稅後虧損 230.08 億元，主要是持續受到防疫保險賠款的影響，公司藉由自動核賠輔助系統與 RPA 機器人加快防疫險理賠之處理速度，10 月直接賠款金額為 130.0 億元，核賠 28 萬件，自留賠款金額為 97.52 億元；累計 1 至 10 月防疫險相關直接賠款達 520.36 億，件數為 114.7 萬件，自留賠款達 333.77 億元。

同時截至 10 月底，對於已發生但未報或未決之案件已提存自留賠款準備餘額 40.0 億元 (若不考慮再保因素之直接賠款及準備則約 570 億)，隨著疫情發展趨勢及防疫相關政策調整，將適時提存保險負債準備以反映於每月財務損益。

富邦產險表示，觀察此波確診高峰期已過，同時隔離 3+4 政策自 11 月 7 日取消，理賠相關損失可望逐漸減降。近來陸續接獲網站上有販售陽性確診證明的保險詐欺案情事，顯示現行採快篩陽性確診即可申請防疫險理賠方式存在道徳風險。為保障保險公司及股東權益，急需回歸依據保險條款辦理理賠，以避免日後各項法律訴訟。

在產險業務方面表現，10 月簽單保費 41.82 億元，較去年同期成長 7.5%，其中工程險因公司積極參與綠能保險業務，單月簽單保費大幅成長 52.7%，帶動企業保險整體簽單保費較去年同期成長 31.4%；累計前 10 月簽單保費收入 464.40 億元，成長 6.8%，簽單市佔率達 25.1%，維持市場領先地位。

富邦證券 2022 年 10 月稅前獲利約 0.1 億元，稅後虧損 0.51 億元，累計前 10 月稅後純益 24.63 億元，較去年同期減少 61%。10 月台股加權指數達今年以來最低 12,629 點，金融部位損益與現貨收入均較去年同期減少。