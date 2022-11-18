郭台銘：永齡將持續與台大合作 加快戰勝癌症

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘今 (18) 日在臉書發文，台大輻射科學暨質子治療中心落成後，台灣能跟上美國、歐洲、日本等國家同步，擁有最頂尖的癌症治療服務。永齡基金會將持續與台大攜手，加快人類戰勝癌症的腳步，讓癌症不再是絕症。

郭台銘進一步指出，幾十年來，癌症發生率每年一直增加，光是去年，癌症帶走了五萬多名國人的生命，造成了五萬多個家庭破碎，這種痛苦感同身受，在 2005 年帶走了先妻，2007 年又帶走了弟弟郭台成，於是決心要幫更多的病人，讓「癌症」不再是絕症，不要讓家屬經歷一樣的痛苦。

郭台銘在 2007 年成立了永齡健康基金會，作為「永齡百年醫療工程」的起點，開始與台大討論，從培育人才、研發、醫療等各方面，幫助更多的病人。一路走來 15 年共同完成永齡生醫工程館、台大癌醫中心醫院、台成細胞治療中心 等等，到現在輻射科學暨質子治療中心落成。

郭台銘表示，2007 年時，台灣還沒有質子治療設備，全世界不到百分之一的癌症病友，有機會使用質子治療，所以在了解它的重要性之後，決定捐給臺大最好的設備，提供患者最好的治療服務。

而永齡樓今年完工，有最先進的多元整合放射治療中心，除了有一套最新型 質子治療設備，還可以安裝七台光子治療設備、四台模擬定位設備，另外也可以與史丹福大學一起參與，最新型放射手術設備的研發 ZAP 全自屏光子治療系統，能在頭部進行腫瘤手術及腦部功能性疾病治療。

郭台銘強調，很榮幸能和大家一起見證輻質中心「永齡樓」落成暨冠名典禮，永齡樓相關的臨床治療已經啟動，另外三間質子治療室，目前也正在安裝中，預定 2023 年 8 月就會啟用。

郭台銘也把父母的名字借給了台大癌醫，他表示，真心希望大家可以說，是到永真樓或永齡樓看病，期待給民眾永遠真誠的服務及長命百歲的機會。