世界盃開賽前48小時變卦 卡達禁止在球場內及周邊銷啤酒

國際足聯 (FIFA) 周五 (18 日) 證實，卡達將禁止在其世界盃足球賽場內及其周圍銷售任何啤酒，在這 4 年一度的大型足球錦標賽開始前兩天出現戲劇性轉變。

FIFA 發表聲明指出，「在與東道國當局討論後，已決定將酒精飲料的銷售重點放在國際足聯球迷節、其他球迷下榻地點和獲得許可的場地上，而卡達 2022 年 FIFA 世界盃體育場周邊取消啤酒銷售點。」

這個保守、富含天然氣的穆斯林國家並沒有完全禁止遊客飲酒，但其銷售和消費受到嚴格控制。通常只允許少數獲得特別許可的酒店和餐館提供酒類消費，並且盡量遠離街景。

聲明指出，百威 (BUD-US) 的無酒精啤酒 Bud Zero 將繼續在該國所有 8 個世界盃球場銷售。

FIFA 指出，「東道國當局和 FIFA 將繼續確保體育場和周邊地區為所有球迷提供愉快、尊重和愉快的體驗。」「賽事組織者感謝百威英博對 (AB InBev) 在 2022 年卡達世界杯期間為所有人提供服務的共同承諾的理解和持續支持。」

根據報導，這個決定讓主要啤酒製造商百威啤酒對世界盃的 750 億美元贊助費用產生疑問，並將激怒許多組織和參加的球迷，他們已經對這項 92 年歷史的賽事多項限制感到沮喪。

國際足聯 (FIFA) 選擇卡達作為 2022 年世界盃主辦國，這個擁有 300 萬人口的海灣地區小國足球歷史有限，從 2010 年出線起就一直備受質疑，爭議不斷。

卡達主辦世界盃足球賽預計將吸引約 120 萬遊客，但在一系列問題上飽受爭議和批評。其中包括勞工權利、訪客容量、文化和宗教限制，以及由於該國夏季極端炎熱，世界盃史上第一次在冬季而不是夏季舉辦。

它也因最後一刻的逆轉變化而備受批評，包括直到 8 月才提出要求將錦標賽的開始時間延後、卡達政府上周才要求將啤酒攤位移到離體育場更遠的地方，最後於周五決定在周日 (20 日) 第一場比賽開始前 48 小時，完全禁止在體育場周圍銷售啤酒。