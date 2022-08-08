全球人壽贊助第6屆世界盃少棒錦標賽 舉辦主題日為中華小將喝采

全球人壽長期支持臺灣各級棒球運動發展，今年持續贊助「2022 第六屆 WBSC 世界盃少棒錦標賽」（U12），日前舉辦全球人壽主題日活動，邀請全球人壽總經理馬君碩擔任開球嘉賓，並號召雲嘉南地區的同仁與 VIP 保戶齊聚球場，展現全球人壽「全心愛棒球」的企業精神。這不但是臺灣自 2019 年主辦第 2 屆世界棒球 12 強賽後，睽違 3 年再度舉辦世界級國際棒球賽事，更是自 2020 年新冠疫情爆發以來，首場在臺灣舉行的國際棒球賽事，吸引不少球迷進場支持，一起替在紅土上奔跑的各國小將喝采。

今年全球人壽贊助的「2022 第六屆 WBSC 世界盃少棒錦標賽」（U12）強冠雲集，有來自世界 12 支國家代表隊報名、11 支球隊抵台切磋，包含美國、日本、韓國、墨西哥、委內瑞拉、義大利、南非、巴拿馬、捷克、多明尼加及中華隊，齊聚全世界最強 11 至 12 歲棒球運動員一同角逐榮耀。全球人壽於中華隊與韓國隊大戰當日，舉辦全球人壽主題日，結合年度「黛上賓 VIP 保戶活動」，活動規劃完整的防疫規範，讓球迷安心進場看球、重溫國際賽事，在啦啦隊和專屬應援團帶領全場球迷為中華隊加油之下，能將眾人的激勵與期盼「集氣」給中華隊，進攻火力全開、防守滴水不漏，將榮耀留在台灣；現場除了提供全球人壽 VIP 保戶免費入場門票及保留席外，亦提供不能錯過的道地府城美食與伴手禮，讓保戶擁有更優質的服務及體驗。

自 2009 年起全球人壽開始支持基層棒球發展，包括贊助文化大學棒球隊、亞洲棒球總會 (BFA) 國際賽事及國內外各重大賽事，包括第五屆 WBSC 世界盃少棒錦標賽」（U12）、第 28 屆亞洲盃棒球錦標賽、全球人壽盃全國成棒年度盟主爭霸賽、第 10 屆亞洲少棒錦標賽、日本讀賣巨人未來之星交流賽等，為基層棒球運動紮根，促進國際交流、積極提升台灣棒球的國際能見度。

全球人壽從 2016 年起啟動偏鄉學子「我的棒球夢」圓夢計劃，提供偏鄉學校棒球隊所需之球衣、球具，並邀請國家級教練團透過棒球營訓練學子，提升棒球隊實力；2018 年到 2019 年協助馬祖高中圓夢，除了贊助球衣、球具等資源，全球人壽更把球員們最需要的專業課程帶到馬祖； 2019 年活動移至金門舉辦，提供全方位訓練課程，除馬祖高中外，更廣邀金門當地棒球隊參與，展開三天扎實的基礎訓練；2020 年則開始贊助金門農工，也是全球人壽支持的第三個離島學校。今年 7 月金門離島棒球營同樣熱烈展開，以實際行動支持小球員們勇敢追夢，成為夢想與希望的起點。

多年來全球人壽對於推廣棒球運動與支持不遺餘力，獲得各界肯定、贏得多項殊榮，於 2018 年榮獲「體育推手獎 - 贊助類金質獎」肯定後，至 2021 年已連續 4 年、年年鍍金。全球人壽近年將「全心愛棒球」的精神，擴大至籃球、足球運動，期望透過贊助各項體育賽事，鼓勵國人認識、支持甚至參與各項體育活動，以實際行動實踐「因為愛 責任在」的品牌理念、展現全球人壽深耕落實永續發展。