盤中速報 - 撼訊(6150)急跌-2.64%報62.8元，成交695張

撼訊(6150-TW)近5分K跌速2.64%，11日09:05報62.8元，成交695張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
撼訊(6150-TW)近5日股價下跌2.09%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲3.41%。櫃買指數上漲2.81%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-138 張
- 外資買賣超：+23 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-161 張
- 融資增減：-145 張
- 融券增減：+53 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+22.88%
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原投組報酬率
+16.73%
$11,673
投組標的成分
40%
3356
20%
6533
20%
3661
10%
2727
10%