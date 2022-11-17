幣圈風暴延燒 Genesis暫停提款、SBF與多位名人面臨訴訟

加密貨幣交易所 FTX 引發的風暴持續延燒，大型經紀商 Genesis 的貸款部門周三 (16 日) 宣布暫停提款，而 FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried(簡稱 SBF) 和曾為該平台背書的知名球星布雷迪 (Tom Brady) 等名人，紛紛遭提告。

Genesis 母公司、創投業者 Digital Currency Group(DCG) 表示，由於 FTX 突然破產引發市場動盪，引發超出公司現行流動性的「不正常」提款要求，旗下貸款部門必須暫停贖回和新貸款申請，但 DCG 和其他全資子公司營運一切正常。

比特幣周三持續下挫，跌 2.6% 至 16400 美元，本月迄今跌幅約 20%，全球最大比特幣基金「灰度比特幣信託」(Grayscale Bitcoin Trust) 也挫跌近 7%。

Genesis 表示，正與顧問合作，尋求各種可能選項，並會在下周貸款部門的未來的規劃。官網顯示，該部門第 3 季還在支付階段的貸款約 28 億美元。

Genesis 母公司宣布暫停贖回的消息，取自推特

FTX 和姊妹公司 Alameda 上周宣告破產，持續在幣圈帶來後續效應。加密貨幣借貸業者 BlockFi 上周宣布暫停提款，如今傳出準備聲請破產。

幣圈新聞平台 Decrypt Media 總編輯 Daniel Roberts 表示，在加密貨幣世界，只要一有公司宣布「我們將暫停提款」，幾乎形同進入死亡觀察期，畢竟很少有公司能在暫停提款後，宣布提款恢復正常。

Genesis 宣布暫停贖回後，其合作夥伴之一 Gemini 警告客戶 Earn 方案的贖回將延誤，但 Gemini 其他產品和服務都不受影響。Gemini 是比特幣富豪溫克勒佛斯 (Cameron Winklevoss) 兄弟創辦的公司。

SBF 與名人面臨集體訴訟

SBF 雖然上周辭去 FTX 執行長的職務，仍難以免於官司纏身的命運。

FTX 投資人周三對 SBF 提起集體訴訟，並向 NFL 球星布雷迪、巴西超模吉賽兒 · 邦臣 (Gisele Bundchen)、NBA 球星柯瑞 (Steph Curry)、網球明星大坂直美 (Noami Osaka) 等曾為該平台背書的名人索賠。

SBF 難逃官司纏身的命運。(圖: AFP)

代為提起訴訟的是重量級律師 Adam Moskowitz 和 David Boies。前者是今年稍早加密貨幣經紀商 Voyager Digital 聲請破產後的集體訴訟代理人，後者則曾在 2000 年總統選舉、小布希和高爾的勝選爭議中，代表前副總統高爾打官司。

Moskowitz 形容，FTX 風暴是比馬多夫 (Bernard Madoff) 更大規模的龐氏變局。

美國財政部長葉倫周三在未直接點名 FTX 的狀況下表示，幣圈需要更多有效的監管，敦促美國國會盡快採取行動。