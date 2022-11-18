美股重點新聞摘要2022年11月18日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：應材 (AMAT)、GAP(GPS)

日本 10 月 CPI

美國 10 月成屋銷售數據

應材本季財測優 有望安度半導體不景氣考驗 盤後漲逾 3%

美國半導體設備商應用材料 (Applied Material) 公布強勁第 4 季營收和獲利，對本季 (2023 會計年度第 1 季) 的預測也打敗市場預期，看好供應鏈瓶頸好轉有助抵銷經濟低迷的打擊，激勵周四 (17 日) 盤後股價漲逾 3%。針對美國對中國出口管制，應材預估 2023 全年營收將減少 25 億美元。閱讀全文...

亞馬遜 CEO：裁員計畫將持續到明年

亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 周四 (17 日) 向員工發布備忘錄，透露隨著公司領導層繼續做出調整，裁員計畫將一路持續到明年。閱讀全文...

終點利率恐高達 7% 關鍵美債殖利率曲線倒掛程度加深

自聯準會鷹派大將布拉德週四 (17 日) 暗示終點利率 (指升息週期的最終利率) 可能高達 7% 後，債市對下一場美國經濟衰退發出相當響亮的警告，2 年期和 10 年期的美債殖利率曲線倒掛程度創 1982 年以來新高。閱讀全文...

Fed 布拉德：即使採取最鴿派的政策 進一步升息仍有必要

聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德 (James Bullard) 表示，即使對貨幣政策進行「最鴿派」的分析，聯準會 (Fed) 也需要繼續升息，可能至少再提高 1 個百分點。他認為升息到目前為止「對觀察到的通膨而言效果有限」。閱讀全文...