〈能源盤後〉俄羅斯非波蘭遭導彈襲擊的幕後黑手 WTI原油收在3周低點

原油期貨價格周三 (16 日) 收低，WTI 原油創下約 3 週以來的最低收盤價，係因報導稱波蘭和北約表示沒有跡象表明俄羅斯是波蘭遭導彈襲擊的幕後黑手，緩解市場對原油供應風險的擔憂。

與此同時，報導稱無人機襲擊阿曼海岸外的一艘油輪，令歐洲的石油價格得到短暫的提振。

交易者也權衡美政府周三公布的供應數據，該數據顯示上周美國原油庫存下降程度大於預期，同時汽油庫存和蒸餾油庫存增加。

能源商品價格

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.33 美元或 1.5%，收每桶 85.59 美元，為最近月期貨價格自 10 月 25 日以來最低收盤價。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1 美元或 1.1%，收每桶 92.86 美元，為 11 月 9 日以來最低點。

12 月交割的汽油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 2.508 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.8%，收每加侖 3.6136 美元。

12 月交割的天然氣價格上漲近 2.8%，收每百萬 Btu 6.20 美元。

市場驅動力

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，周二因新聞報導稱，俄羅斯導彈襲擊北約成員國波蘭，引起一些地緣政治恐慌買盤，但隨著細節的出現表明這些導彈非來自俄羅斯後，該恐慌情緒逐漸平息。

《美聯社》報導，一枚導彈周二落入波蘭農田，造成兩人死亡，波蘭周三表示，沒有跡象表明該導彈是對北約國家的蓄意攻擊，極有可能是烏克蘭的防禦導彈，而北約秘書長 Jens Stoltenberg 也認同該評估。

SPI 資產管理公司執行合夥人 Stephen Innes 表示，周二波蘭遭導彈襲擊的消息傳出後，「地緣政治風險上升」，有助於推高周二稍晚的油價。

由於「原油處於東歐風險石油的震央」，交易者沒有選擇，只能將假設情境升級，為「倘若火藥桶被點燃，全球石油供應的潛在風險」作對沖。

Innes 指出，同樣周三稍早，倫敦油價早盤獲得短暫支撐，係因以色列與伊朗之間的緊張局勢升溫之際，一艘與以色列億萬富翁有關聯的油輪在阿曼海岸遭到炸彈襲擊。

然而，Innes 指出，有鑑於中國新冠病例持續上升，假期和流感季來臨前可能會實施更多封控，這些單一事件的攻擊影響力比較小，或說延續時間不長。

供應數據

美國能源資訊署 (EIA) 公布，上周 (11/11 止) 原油庫存下降 540 萬桶，但對油價幾乎沒有提供支撐。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國原油供應量下降 40 萬桶。美國石油協會 (API) 周二晚間公布上周原油供應量下降 580 萬桶。

Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 表示，原油數據「相當複雜」，原油庫存下降程度大於預期，而產品市場方面，汽油和熱燃油的庫存增加。

EIA 數據顯上，上周汽油庫存增加 220 萬桶、蒸餾油庫存增加 110 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國汽油供應量下降 80 萬桶，以及蒸餾油供應量下降 50 萬桶。

俄克拉荷馬州庫欣紐約商品交易所交割中心的原油庫存上周減少 160 萬桶，而戰略石油儲備 (SPR) 的原油供應下降 410 萬桶。

「隨著東海岸熱燃油的嚴重短缺以及波蘭 / 烏克蘭的局勢繼續發展，我們認為能源市場將受大新聞推動，維持高度波動。我們確實認為中短期內存在上行風險。」Zahir 說。