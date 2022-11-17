金融三業對中國曝險剩1.34兆續破底 一年大減3384億元

中國近年政經風險升溫，加上清零封城政策，讓金融業對中國投資與放款都愈來愈保守，據金管會今 (17) 日公布最新統計，銀行、保險、證券業對中國曝險滑落至新台幣 1 兆 3489 億元，不但持續破底，且光是一年就大減 3384 億元。

其中，銀行對中國曝險只剩新台幣 1 兆 1869 億元，較去年同期減少 2340 億元，占去年底淨值絕對金額比重 28.9%，創下 2013 年有統計以來的最低紀錄。

截至 9 月底，國銀對中國授信金額為 8186 億元、投資金額 3005 億元與資金拆存 678 億元，分別較去年的同期減少 490 億元、1439 億元及 411 億元。

而保險業方面，截至 9 月底，壽險業對大陸投資到 9 月底降到 1485 億元，比去年同期減少 1020 億元，產險對大陸投資 9 月底僅剩 5.6 億元，年減 10.6 億元。

證券期貨與投信業方面，證券商自營部位 9 月底對大陸投資 61.39 億元，比去年同期少 11.83 億元，加上事業投資，對大陸總曝險 100.23 億元，期貨商 2.51 億元，投信自有資金直接投資 26.89 億元，合計為 129.63 億元。