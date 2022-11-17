擴大綜效 信託公會擬推「信託平台」打造獲利新引擎

為擴大信託綜效，信託公會擬借鏡國外經驗打造信託平台，透過功能整合、商品創新與差異化服務，讓信託平台成為金融業全新的獲利核心引擎。

信託公會今 (17) 日舉行「信託平台及信託商品之創新」學術研討會，邀集學界與實務界專家，整理分析美國及日本透過信託平台結合金融商品或服務之模式，並就台灣如何進行異業整合提出具體建議，以提升我信託業在國際金融市場之競爭力。

信託公會祕書長呂蕙容表示，金融業長期以來的成長動能大多倚賴銷售單一商品與服務，藉此衝高業務量績效，但問題是這些商品與服務差異性不大，金融業之間為爭取業務，只能靠壓低服務價格相互競爭，最後變成負面的產業發展循環。

呂蕙容進一步指出，為滿足多元且差異化需求的消費形態已逐漸成熟，在信託公會的宣導及信託業積極創新發展下，已看到信託業推出同一信託契約可收受不同種類資產及具備多元功能的服務型態。

此外，信託業也持續推出「以滿足人生各階段需求的信託規劃」及「以家庭成員整體需求規劃的整合性信託」，這些都是信託正確的發展方向。

呂蕙容認為，以目前金融業提供的商品與服務型態來看，唯有信託平台與其整合功能具備未來金融業做為深化客戶關係與忠誠度利器的條件，也唯有持續創新提供差異化服務，才能讓信託平台服務成為金融業的核心獲利引擎。