拚能源轉型 國壽收購國泰電業股權至7成

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽今 (17) 日宣布，將參與太陽能專案公司國泰電業增資，並以每股 12.43 元、總金額 9.82 億元，向關係企業三井工程收購子公司國泰電業股權，股權從 45% 提高至 70% 股權，有助集團能源轉型目標。

國泰電業成立於 2017 年，是國泰人壽攜手國泰地產集團旗下三井工程，合資成立的太陽能專案投資公司，國壽持股 45%、三井工程持股 55%。

此次是因 2 家太陽能孫公司新日泰能源公司、開泰能源公司合併，國壽因此擬參與此次新股增資，以持有的新日泰能源、開泰能源股權淨值換股抵繳股款，換股後新日泰能源、開泰能源將成為國泰電業分別持股 100%、70% 的子公司，國壽並將持有國泰電業 48.67% 股權；國壽會再進一步以每股 12.43 元，同步向三井工程收購股權，最終國壽對國泰電業的股權從 45% 提高至 70%。

國壽副總吳淑盈表示，此次收購是考量政府能源轉型，發展綠能政策，以及國泰金控淨零營運轉型，有 2030 年的 RE100 承諾，因此積極投入再生能源領域，且太陽能電廠具有長期穩定的現金流，風險可控，不僅對保險公司來講是好的投資標的，一方面做好社會責任，也可達成集團能源轉型目標。