金管會推信託2.0第二階段計畫 將加強三大機制

為持續向上推升信託服務功能，金管會今 (29) 日發布「信託 2.0 第二階段計畫」，將推動 12 項重要措施，其中加強安養信託等三大機制，以持續鼓勵及推動信託業與時俱進，辦理時程自 2022 年 9 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，屆期再行檢討延續。

據銀行統計，截至 2022 年 6 月底，「 安養信託」的信託財產總額 594 億元，較 2020 年底成長 160 億元；「員工福利信託」之信託財產總額 1830 億元，較 2020 年底成長 421 億元。

銀行局長莊琇媛表示，隨著我國人口結構及社會環境之變化，信託業務亦須因應社會經濟發展情形、及滿足客戶不同階段人生需求予以調整，所以金管會於信託 2.0 第二階段計畫再提出「三大核心目標」，滿足人生各階段所需的信託服務方面，針對安養信託、員工福利信託及預售屋機制予以加強。

信託公會已依「信託業跨產業結盟發展藍圖」推動四大跨業合作，包括：安養信託、管理型不動產信託、安養住宅不動產開發信託及家族信託，並建置「合作業者資料庫」。

莊琇媛表示，信託 2.0 第二階段計畫將鼓勵信託業者持續擴充跨業結盟類型及合作對象，舉例來說，信託業可以強化與資訊科技業、醫療產業等業者跨業合作，參考醫療機構對認知功能檢查的方法及知識，增進金融機構瞭解高齡失智民眾認知狀態，及表達能力等健康情況，並依客戶認知表達能力提供適合的交易及服務，以保障高齡失智客戶權益。

而在「持續協調強化預售屋之信託機制」部分，莊琇媛表示，為減少預售屋買賣交易糾紛，金管會已經在今年 6 月函請內政部，審酌參採信託公會委外研究報告的建議，將持續與內政部溝通協調，研議出可以強化買方權益保障為主軸的預售屋信託機制。

此外，「研議修正相關法令以加強對不動產投資信託基金 (REIT) 之管理」，莊琇媛表示，針對過去實務上對於受益人會議處理程序的相關爭議，先研議修正相關自律規範，以加強對 REIT 的管理；因應未來投信投顧法修正通過後，REIT 將採雙軌制發行，即可已由市場參與者自行選擇依不動產證券化條例的信託架構發行，或依投信投顧法的基金架構發行，因此，就信託架構的 REIT 轉型為基金架構可能涉及的議題，將進一步研議配套措施。

金管會也持續辦理評鑑獎勵機制提供適當誘因，對推動績效優良之業者與有功人員予以獎勵，並對其績效及優良事蹟予以適當揭露，以利業者相互學習。