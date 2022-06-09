台灣蘋果新聞網易主 17LIVE聲明非集團投資

台灣《蘋果新聞網》昨 (8) 日無預警在官網宣布已完成交接，市場點名新東家是由 17LIVE 創辦人潘杰賢與港商黃浩以 15 億元收購，對此，17LIVE 今 (9) 日發出聲明表示，公司並無任何資訊，若買主真的是潘杰賢，也是股東個人投資，並非 17LIVE 集團投資。

17LIVE 表示，潘杰賢為 17LIVE 集團共同創辦人、榮譽董事長，也是股東之一，但其近期並未參與 17LIVE 日常經營。

17LIVE 指出，部分媒體轉述網路觀察家觀點，指涉雙方未來合作一點，17LIVE 非常欣慰多年來轉型受到外界支持與讚賞，但因非集團投資公司，此僅為觀察家個人觀點。

17LIVE 表示，17LIVE 是公開社群平台，與其他社群平台相同，歡迎所有媒體運用 17LIVE 帳號與社會大眾溝通、交流，建立強大年輕世代社群網絡，強調所有商業行為均符合法律法規，厲行企業內部控管嚴謹行事，也力挺媒體尊業、第四權獨立精神。

台灣《蘋果新聞網》昨日發布聲明指出，回首過去一年，香港總公司面臨全球新聞史上前所未見的風暴，加上港蘋資金被凍結，以致台蘋金流斷鏈，這股媒體風暴，不僅驚詫，更是新聞史上絕無僅有，並宣布台蘋已完成交接，多數員工可轉移至新東家及安然留用，至於新東家主席與執行主席人選稍後即將公布。