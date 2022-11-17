0056成分股下月將調整至50檔，三大影響告訴你!

一、0056 成分股調整公告

公告即將於 2022/12/16 收盤後，將成分股從 30 檔標的調整成 50 檔；臺灣高股息指數是由臺灣證券交易所與富時 (FTSE) 所合編，為維持臺灣高股息指數的代表性，將於今年 12 月審核臺灣高股息指數成分股時，由 30 檔增加至 50 檔。

二、調整的影響：

1. 符合基金法規：證券投資信託基金管理辦法規定，同一家基金公司投資上市櫃公司，不能超過其股份 10%。而 0056 近兩年規模成長超過兩倍，速度之快也拉高它在單一公司的持股比重，逼近法規限制。單一公司持股比率的增加，也擠壓到其他基金們同一間企業的持股份額，因此 0056 的發行商只能增加成分股，來稀釋對單一個股占比。

2. 減少單一個股對波動的影響性：台股企業配息能力的逐漸成長，(0056-TW) 成分股增加可含蓋更多高股息股票，同時能降低單一個股的影響性。

3. 有助於分散風險：目前 0056 集中於投資 5 大產業，成分股增加有助於擴大投資至其他產業。(點我延伸閱讀：詳細高股息指數 VS 台灣 50 指數報酬比較)

三、高股息 ETF 適合投資嗎？

高股息 ETF 主要以「現金股利分配狀況」去決定成分股與權重，高股息 ETF 適合想要穩定現金流偏保守型投資人，且期待投資後可以快速看到實質的東西 (現金)。

整理市面上知名且 2022 年成交量前四大的高股息 ETF 為：(00878-TW)、(0056-TW)、(00900-TW)、(00701-TW)，根據公開數據，其中 (00878-TW) 與(00900-TW)配息頻率最高，而 2022 平均殖利率表現佳的為 (00900-TW) 與(00701-TW)。雖然這些 ETF 名稱都有高股息，但篩選方式卻差很多。

例如，(00878-TW)選股方式是先篩選出符合 MSCI ESG 評級分數的公司，再找出「過去三年平均年化殖利率」的前 30 檔作為成分股，是以歷史穩定配息為主的 ETF；而 (0056-TW) 選股方式為從台灣 50 與中小型 100 指數中，挑選「未來一年預測現金殖利率」最高的 30 檔標的，指數本身含有預測成分。(點我延伸閱讀：高股息 ETF 是什麼？高股息 ETF 優缺點完整比較)

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