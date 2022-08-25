創為精密訂單能見度約一季 續布局工控、醫療領域

觸控面板解決方案提供商創為精密 (6899-TW) 今 (25) 日受邀舉行業績發表會，展望未來，創為精密表示，目前除少數客戶簽訂長單外，其他客戶訂單能見度約 1 季，未來也將持續深化布局醫療、工控市場。

創為精密表示，近兩年全球產業面臨運輸、戰爭、各國政治角力等問題，對所有公司、產業都會有影響，不過創為精密現階段評估影響程度沒那麼大，短期受客戶長短料影響，要求部分訂單遞延出貨。

創為精密 2000 年成立，專注電阻式、投射式電容觸控面板解決方案開發與創新，主攻工控及醫療等少量多樣利基型應用領域為主，總部設於基隆大武崙工業區，今年 3 月也因應未來五年成長，擴建汐止新廠，擴大布局光學貼合、Open Frame 等業務布局。

創為精密表示，汐止新廠已在今年首季底啟用，新廠可提供客戶觸控顯示面板解決方案 (TDS)、Open Frame 觸控螢幕、光學貼合、光學膠等，成為集團擴大經營觸角、深化產業鏈上下游的重要一環，預期未來可望進一步提供客戶一站式服務，營運也將隨產能開出後持續成長。

營運方面，創為精密今年上半年營收達 6.59 億元，年增 17.8%，毛利率 40.59%，年增 1.58 個百分點，營益率 22.45%，年增 3.72 個百分點，稅後純益 1.42 億元，年增 81.4%，淨利率 21.65%，年增 7.58 個百分點，上半年營運三率三升，每股純益 3.7 元。