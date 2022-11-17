第六度出任APEC代表 張忠謀：希望能有收穫

今年亞太經濟合作會議 (APEC) 經濟領袖會議將在 11 月 18、19 日於曼谷舉行，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 創辦人張忠謀第五度代表總統蔡英文、第六度擔任台灣領袖代表出席，他發表行前談話時開玩笑表示，自己對程序比有些領袖還熟悉，將盡力表達蔡總統交代要傳達的重點，希望這次會議能有些收穫。

張忠謀說，這次 APEC 會議是四年以來第一次面對面的會議，他跟 Sophie(夫人張淑芬) 去參加也覺得非常興奮，這也是第六度接受總統任命代表參加，對 APEC 程序恐怕比有些領袖還要熟悉。

張忠謀表示，蔡總統已交代要對 APEC 領袖表達的幾個重點，將遵照指示盡力表達，也將有機會在現場與領袖們，進行非正式的意見交換，希望這次實體 APEC 會議能有些收穫。

今年為繼 2018 年後，APEC 再度以實體方式舉行會議，蔡英文也強調，此次希望傳達 3 項立場。第一，向 APEC 成員訴求，必須正視區域內意見分歧，努力在貿易自由開放與公平競爭間、在供應鏈安全與效率間、經濟發展與包容永續間，取得適度平衡。

第二，讓各國更加重視台灣在全球產業供應鏈，尤其是半導體產業所具備的關鍵影響力，台灣同時願意和區域夥伴合作；第三，展現台灣追求經濟永續發展的決心與努力。