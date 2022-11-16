盤中速報 - 帆宣(6196)急拉2.48%報123.5元，成交1,030張

帆宣(6196-TW)近5分K漲速2.48%，16日09:03報123.5元，成交1,030張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

帆宣(6196-TW)近5日股價上漲14.71%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲2.9%。台灣加權指數上漲8.98%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+564 張
  • 外資買賣超：+455 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+109 張
  • 融資增減：+89 張
  • 融券增減：+24 張

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