盤中速報 - 全新(2455)急拉2.15%報71.3元，成交3,267張

全新(2455-TW)近5分K漲速2.15%，17日11:07報71.3元，成交3,267張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

全新(2455-TW)近5日股價上漲5.58%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌0.96%。台灣加權指數上漲6.59%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,018 張
  • 外資買賣超：+1,894 張
  • 投信買賣超：+485 張
  • 自營商買賣超：-361 張
  • 融資增減：-449 張
  • 融券增減：-76 張

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