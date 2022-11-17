盤中速報 - 全新(2455)急拉2.15%報71.3元，成交3,267張

全新(2455-TW)近5分K漲速2.15%，17日11:07報71.3元，成交3,267張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
全新(2455-TW)近5日股價上漲5.58%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌0.96%。台灣加權指數上漲6.59%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,018 張
- 外資買賣超：+1,894 張
- 投信買賣超：+485 張
- 自營商買賣超：-361 張
- 融資增減：-449 張
- 融券增減：-76 張
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AI優化後報酬率
+19.73%
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原投組報酬率
+11.08%
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投組標的成分
40%
6404
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