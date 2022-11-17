盤中速報 - 技嘉(2376)急拉2.43%報105.0元，成交3,002張

技嘉(2376-TW)近5分K漲速2.43%，17日09:27報105.0元，成交3,002張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
技嘉(2376-TW)近5日股價上漲1.46%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲2.42%。台灣加權指數上漲6.59%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,311 張
- 外資買賣超：+6,902 張
- 投信買賣超：-2,564 張
- 自營商買賣超：-27 張
- 融資增減：-146 張
- 融券增減：-147 張
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AI優化後報酬率
+31.30%
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原投組報酬率
+23.89%
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投組標的成分
40%
6404
20%
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