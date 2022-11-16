盤中速報 - 技嘉(2376)急拉2.11%報102.0元，成交1,221張

技嘉(2376-TW)近5分K漲速2.11%，16日09:07報102.0元，成交1,221張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
技嘉(2376-TW)近5日股價下跌1.98%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲3.49%。台灣加權指數上漲8.98%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,103 張
- 外資買賣超：+3,761 張
- 投信買賣超：-1,212 張
- 自營商買賣超：-446 張
- 融資增減：-607 張
- 融券增減：-86 張
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AI優化後報酬率
+24.25%
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原投組報酬率
+17.58%
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投組標的成分
40%
6472
20%
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20%
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