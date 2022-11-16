玖鼎電力獲台電低壓智慧電表標案 訂單金額逾13億元

智慧電網概念股玖鼎電力 (4588-TW) 今 (16) 日公告，取得台電「低壓智慧型電表」標案訂單，總金額達 13.49 億元，將依分批生產交貨，貢獻營收與獲利。
玖鼎電力表示，取得台電低壓智慧型電表 A 組訂單金額約新台幣 8.65 億元 (含稅)、B 組訂單金額約新台幣 2.44 億元 (含稅) 及 C 組訂單金額約新台幣 2.4 億元 (含稅)，未來將持續提升台電智慧型電表產品銷售，為營運挹注成長動能。
玖鼎今年 11 月 4 日登錄興櫃，主要營運分三大業務，包含智慧電網、電力監控系統與電能管理系統，初期專注電力監控系統布局，並進駐竹科園區，2018 年開發出智慧電表模組打入台電市場後，營運跳躍式成長。
玖鼎表示，2018 年台電智慧電表計畫上線後，帶動一波電表換機潮，台電目標 2035 年完成電表汰換，預計接下來台電每年智慧電表換裝需求約 85-130 萬台，商機估約 22-30 億元、甚至可望更多。
玖鼎前三季營收 4.71 億元，年增 214%，毛利率 35.14%，稅後純益 7786.7 萬元，每股純益 2 元。法人看好，在台電智慧電表需求帶動下，玖鼎明年營運將較今年成長，毛利率可望維持 3 成水準。