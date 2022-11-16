〈陸港盤後〉中國10月房價寫七年來最大跌幅 A股三大指數齊跌

中國 A 股三大指數周三（16 日）收盤齊跌，滬指跌 0.45%，原因是中國 10 月房價寫下七年來最大跌幅，連續第 14 個月走下坡。

滬指周三收盤跌 0.45% 報 3,119.98 點，深成指大跌 1.02% 報 11,235.56 點，創業板指重挫 1.19% 報 2,402.91 點。兩市成交額合計人民幣 9,427 億元，「北向資金」淨買入 9.98 億元。

教育、釀酒、媒體、燃氣等類股走高，金融、地產、汽車、半導體、醫藥等族群走低。

香港恒生指數收盤跌 0.47%，恒生科技指數跌 0.23%。

中國國家統計局周三公布的數據顯示，上月 70 座城市新屋價格（不包括保障房）較 9 月跌 0.37%，連續第 14 個月走低。中古屋市場的表現更差，下跌 0.47%，為 2014 年以來最大跌幅。

國家統計局新聞發言人付凌暉說：「下一步要支持剛性和改善性住房需求，推動房地產市場持續回穩，推動平穩健康發展。」

房市景氣低迷是拖累中國經濟的主要因素之一，原因是資金緊張的建商大砍投資，民眾也寧願把錢存在銀行。因此，房價下跌，幾乎未提振潛在購屋者的信心。

中指控股副研究總監陳文靜說：「10 月國內市場改善的幅度比預期差，本月到目前為止，我們還沒看到好轉跡象。買家要走出觀望模式，這需要時間。」

易居研究院智庫中心總監嚴躍進則說：「10 月份，只有五個城市二手房還在漲價，即成都、南充、煙台、北京和徐州。總體上說，10 月份二手房漲價的城市數量是今年最少的，從這個指標說，市場壓力不小。各地雖然也傳出一些二手房交易火熱的消息，但都是暫時性的。新房行情偏弱，二手房也明顯會受影響。」

在過去一周裡，政府官員採取明確措施，力圖減輕封控措施對經濟的衝擊，並出手拯救房市，這是政府將注意力轉向振興經濟的強烈徵兆。