讓時間變我們的朋友 50歲舒適退休該準備什麼？

剛出社會時，我們多數人的最終目標就是追求存摺上的數字增長，希望能夠早日退休。隨著年紀漸長，結婚、生子、買房、父母奉養等開銷，似乎當初設立的目標已經漸漸被繁忙的生活給淹沒，現實總是打破了當時的夢。但，退休這件事必然會發生，時間不等人，這也是我們每個人都會遇到的議題。想提前於 50 歲退休的我們，要注意什麼呢？

退休不要閒著沒事做 人生沒目標就等死

生活沒重心那是最可怕的，會消耗一個人的氣運！許多退休人士，突然一瞬間放下肩上千斤重的責任後，卻沒有睡得很好，也沒有開開心心過每一天，反而無所適從。那難道要環遊世界嗎？其實能做到退休環遊世界的人很少，不僅要常常打包行李、舟車勞頓，反而讓身心靈更加勞累。因此從年輕時找到自己的興趣，等到年老後可以投身於此，像是多報名休閒課程、健身房運動，多接觸外界比起在家放空轉遙控器來得好。

保持危機感 不要認為疾病離你很遠

退休後日常生活的開銷可多可少，但人吃五穀雜糧沒有不生病的，且醫療支出費用是無法節省，像是前 Google 全球副總裁李開復、前衛生署署長葉金川都是有很好的社經地位及經濟基礎，但疾病面前人人平等，即使日常重視健康保養，病魔要找上還是無法避免。不過要續命這件事，沒錢可萬萬不行，很多人覺得治療癌症的費用像無底洞，若沒有準備好的經濟基礎該怎麼辦？所以除了合理的保險規劃，要提前準備好足夠的緊急醫療費用，才不會遇到時不知所措。

準備第二人生 找出適合自己的現金流

長壽是一種祝福，卻也是一種風險。退休準備越多越好這件事，相信各位也都聽膩了，每個人的財務結構、可運用的時間、個性… 等等都不同，所以每個金融工具要做好分析，比如說近年來很熱門的虛擬貨幣，暴漲暴跌的市場就比較不適合朝九晚五的上班族來累積資產。而退休不比在工作時每月都有薪資進帳，所以退休要提前規劃出「現金流」就非常的重要，讓退休時維持像在工作時一樣有錢進來，這樣才會有安全感。

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