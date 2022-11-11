〈陸港盤後〉防疫優化等重大利多刺激 上證指數一度升破3100點 收漲1.69%

在多則重大利多的推動下，陸股周五 (11 日) 放量強升，但在強漲後於尾盤見到獲利賣壓，上證指數在突破 3100 點之後跳水，最終收漲 1.69%。

截至收盤，上證指數報 3087.29 點，漲 1.69%；深成指數報 11139.77 點，漲 2.12%；創業板指數報 2405.32 點，漲 2.04%。北上資金當日淨流入 146.66 億元。

盤面上，房地產、CRO 概念、貴金屬板塊漲幅居前；猴痘概念、醫療器械、中藥板塊跌幅居前。

周五盤中多則利多消息發布，特別是午後官方發布關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，提出密接人員 7+3 調整為 5+3，不再判定密接的密接，取消入境航班熔斷機制等。消息面刺激包括航空公司和賭場股票在內的經濟重開股票上漲。

CRO、新冠治療、生物疫苗等板塊大幅上漲，也受到消息面的激勵。上海上午舉行 2022 上海國際生物醫藥產業周新聞發布會。上海市生物醫藥產業發展領導小組副組長、市經濟信息化委主任吳金城表示，將瞄準新型小分子藥物、新型疫苗、新一代抗體藥物等重點賽道，推動產業集群化發展。

此外，中國證券投資基金業協會養老金業務委員會 11 月 8 日通過「線上 + 線下」相結合的方式在北京召開 2022 年第二次會議。證監會相關負責同志對行業提出的養老金產品納入範圍、投資對象、投顧服務、估值標準等意見建議進行了回應，並表示個人養老金賬戶和投資的相關準備工作已就緒，個人養老金基金產品和銷售機構名錄將於近期發布。

昨天晚間，中芯國際披露第三季財報，其中提到今年全年資本支出從約 320.5 億元上調為 456.0 億元，主要是為了支付長交期設備提前下單的預付款。這一宣布也打消過去幾日人們對晶片股的擔憂，幫助晶片股由昨日的低迷轉強。

國際消息部分，美國周四公布的 CPI 增速低於預期，也表明聯準會升息節奏有望放緩，這一發展不僅拉高人民幣，也增強全球股市的信心。

與此同時，Web3.0 概念繼續在 A 股高燒不退，福石控股昨日 20% 漲停，今日上午迎來「一」字漲停。此外，天下秀、二六三等多股也漲停。

華鑫證券研報認為，美國 CPI 回落的趨勢基本確立，加息預期大幅減弱。對於 A 股而言，外部估值壓制因素大幅減弱，此外目前滬指已經完成日線級別的底部結構，技術層面的反彈信號已經成立。