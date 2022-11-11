〈MSCI調整〉台股權重兩升一降 台積電遭降最多

MSCI 今 (11) 日宣布台股權重，出現「兩升一降」，僅 MSCI 全球新興市場指數遭降，值得注意的是，權重調降最多的成分股為台積電，成分股新增 2 檔、刪除 1 檔，新增藥華藥、台企銀，刪除祥碩。

台股在本次 MSCI 調整權重中，在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 13.37% 下調至 13.35%，調降 0.02 個百分點，「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 15.49% 上調至 15.51%，調升 0.02 個百分點，在「MSCI 全球市場指數」權重由 1.45% 上調至 1.46%，調升 0.01 個百分點。以「MSCI 全球新興市場指數」來看，台股在這兩次 MSCI 調整連續被下調權重，最新權重將在 11/30 收盤生效。



至於 MSCI 台灣指數成份股方面，本次成分股新增 2 檔，刪除 1 檔，除了首度納入的藥華藥 (6446-TW) ，臺企銀 (2834-TW) 自全球小型指數成分股轉進、成為全球標準指數台灣成分股，祥碩 (5269-TW) 則遭刪除、轉列入全球小型指數成分股；指數成分股將增加至 88 檔，並有 16 檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為新增成分股藥華藥，其權重為 0.37%。權重調降最多的成分股為台積電，權重為 40.44%，調降 0.26 個百分點。

本次 MSCI 季度調整，以「MSCI 全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家印度及土耳其，權重各增加了 0.2 及 0.09 個百分點；而本次權重調降最多之國家為中國與韓國，權重皆被下調了 0.08 個百分點，其餘國家權重變化不大。