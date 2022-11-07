盤中速報 - 華擎(3515)急跌-2.84%報103.0元，成交3,026張

華擎(3515-TW)近5分K跌速2.84%，07日10:22報103.0元，成交3,026張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華擎(3515-TW)近5日股價上漲2.23%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.97%。台灣加權指數上漲1.86%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-681 張
- 外資買賣超：-512 張
- 投信買賣超：-201 張
- 自營商買賣超：+32 張
- 融資增減：+258 張
- 融券增減：+1 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+25.30%
$12,530
原投組報酬率
+18.87%
$11,887
投組標的成分
40%
3207
20%
6153
20%
2468
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