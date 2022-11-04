盤中速報 - 華擎(3515)急跌-2.39%報101.0元，成交487張

華擎(3515-TW)近5分K跌速2.39%，04日09:09報101.0元，成交487張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華擎(3515-TW)近5日股價上漲0.49%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.34%。台灣加權指數上漲0.47%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-26 張
  • 外資買賣超：+117 張
  • 投信買賣超：-195 張
  • 自營商買賣超：+52 張
  • 融資增減：+94 張
  • 融券增減：-23 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+35.42%

$13,542

原投組報酬率

+29.71%

$12,971

投組標的成分

  • 40%

    晶睿

    3454

  • 20%

    嘉聯益

    6153

  • 20%

    新盛力

    4931

  • 10%

    虹堡

    5258

  • 10%

    群益華夏盛世基金-人民幣

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞