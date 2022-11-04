盤中速報 - 華擎(3515)急跌-2.39%報101.0元，成交487張

華擎(3515-TW)近5分K跌速2.39%，04日09:09報101.0元，成交487張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華擎(3515-TW)近5日股價上漲0.49%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.34%。台灣加權指數上漲0.47%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-26 張
- 外資買賣超：+117 張
- 投信買賣超：-195 張
- 自營商買賣超：+52 張
- 融資增減：+94 張
- 融券增減：-23 張
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原投組報酬率
+29.71%
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投組標的成分
40%
3454
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