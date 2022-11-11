盤中速報 - 智擎(4162)急跌-2.9%報115.5元，成交5,065張

智擎(4162-TW)近5分K跌速2.9%，11日09:03報115.5元，成交5,065張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

智擎(4162-TW)近5日股價上漲17.07%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲0.1%。櫃買指數上漲2.81%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,506 張
  • 外資買賣超：-2,219 張
  • 投信買賣超：+132 張
  • 自營商買賣超：+581 張
  • 融資增減：+138 張
  • 融券增減：+28 張

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