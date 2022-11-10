盤中速報 - 智擎(4162)股價拉至漲停，漲停價112.5元，成交665張

智擎(4162-TW)10日09:00上漲10元，股價漲停報112.5元，委買92,020張，成交665張。

主要業務為新藥開發。所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數近5日上漲0.57%。

智擎(4162-TW)近5日股價上漲3.64%，櫃買指數上漲3.77%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3,459 張
  • 外資買賣超：-4,087 張
  • 投信買賣超：+150 張
  • 自營商買賣超：+478 張
  • 融資增減：+748 張
  • 融券增減：-75 張

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