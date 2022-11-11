盤中速報 - 華碩(2357)急跌-2.0%報247.0元，成交559張

華碩(2357-TW)近5分K跌速2%，11日09:03報247.0元，成交559張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華碩(2357-TW)近5日股價上漲2.34%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲3.2%。台灣加權指數上漲3.98%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+703 張
- 外資買賣超：+872 張
- 投信買賣超：+6 張
- 自營商買賣超：-175 張
- 融資增減：-11 張
- 融券增減：-18 張
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AI優化後報酬率
+15.42%
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原投組報酬率
+10.21%
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投組標的成分
40%
3356
20%
6533
20%
3661
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2727
10%