盤中速報 - 欣銓(3264)急跌-2.15%報47.85元，成交1,637張

欣銓(3264-TW)近5分K跌速2.15%，11日09:03報47.85元，成交1,637張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

欣銓(3264-TW)近5日股價上漲6.25%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲8.76%。櫃買指數上漲2.81%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+5,870 張
  • 外資買賣超：+6,017 張
  • 投信買賣超：-96 張
  • 自營商買賣超：-51 張
  • 融資增減：-1,171 張
  • 融券增減：+5 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+15.33%

$11,533

原投組報酬率

+9.54%

$10,954

投組標的成分

  • 40%

    奇偶

    3356

  • 20%

    晶心科

    6533

  • 20%

    世芯-KY

    3661

  • 10%

    王品

    2727

  • 10%

    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元Z(acc)股

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞