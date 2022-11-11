盤中速報 - 欣銓(3264)急跌-2.15%報47.85元，成交1,637張

欣銓(3264-TW)近5分K跌速2.15%，11日09:03報47.85元，成交1,637張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
欣銓(3264-TW)近5日股價上漲6.25%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲8.76%。櫃買指數上漲2.81%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5,870 張
- 外資買賣超：+6,017 張
- 投信買賣超：-96 張
- 自營商買賣超：-51 張
- 融資增減：-1,171 張
- 融券增減：+5 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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3356
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20%
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