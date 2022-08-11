〈致新法說〉Q3營收季減22%以上 估下半年肯定不會好

PMIC 業者致新 (8081-TW) 今 (11) 日召開法說會，總經理吳錦川表示，客戶自第二季起進入庫存去化階段，加上自身庫存有 6 個月，下半年營收肯定不會好，法人估，致新第三季營收約 16.8-18.6 億元，季減 22-29.5%，年減 26-33%，探兩年來新低。

此外，由於晶圓、封測成本維持高檔，加上售價下滑，致新第三季毛利率恐也跟著衰退，法人估，毛利率約 45-48%，較上季的 49% 微降，營益率 25-28%，也跌破 30% 大關。

吳錦川分析，去年到今年第一季，致新訂單主要來自客戶實際需求「加上」客戶備貨的庫存，但自今年第二季開始，隨著客戶進入庫存去化階段，致新也配合客戶調整，訂單演變成客戶實際需求「扣除」客戶預計去化的庫存量。

吳錦川認為，若客戶庫存可在今年底前消化完畢，明、後年的業績就會恢復到過往的業績模式，也就是客戶單純的實際需求，不過客戶拉貨力道何時恢復，仍需視終端消費復甦的情況。

致新第二季底庫存週轉天數達 175 天，相當於近 6 個月，吳錦川指出，公司正常庫存水位約 3-4 個月，等同現階段較往常增加 2 個多月，不過相關庫存皆是有把握賣得掉的產品，因此較不擔憂手上有多少存貨，主要仍關注下游客戶的存貨。

細分各產品線，吳錦川預期，消費性電子第三季需求持續疲軟，商用 PC 與伺服器第三季業績也小減，長期則看好伺服器、馬達驅動相關業績將持續成長，也將增加研發經費，開發新品與新客戶。