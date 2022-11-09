〈台幣〉放量強升1.59角收31.903元 登近1個月新高

外資連續 3 天回補台股並匯入，帶動新台幣兌美元匯率強彈，今 (9) 日更突破 32 元關卡，一度強升逾 2 角，升抵 31.8 字頭，終場升幅略為收斂，以 31.903 元作收，升值 1.59 角，為連 4 揚，並創下近 1 個月新高，台北及元太外匯市場總成交值放大至 22.185 億美元。

在熱錢積極湧入下，新台幣兌美元匯率盤中最高來到 31.843 元，升值多達 2.19 角，終場收 31.903 元，升值 1.59 角，為 10 月中以來高點，台北外匯市場成交金額 16.06 億美元，元太外匯市場成交金額 6.125 億美元。

美元指數持續走弱，觀察主要亞洲貨幣兌美元表現，韓元今天再強升 1.3%，泰銖同步升值 0.84%，新台幣升 0.5%，日元升值 0.21%，人民幣升 0.2%，新加坡幣升值 0.11%。

台股今日強勢走高，漲幅冠居亞股，半導體族群上演絕地大反攻，權王台積電領銜飆漲逾 4%，貢獻大盤漲點約 148 點，加權指數終場大漲 291 點，以 13638 點作收，攀逾 1 個月以來新高，外資狂買 241 億元，連續 3 個交易日買超，累計達 423 億元。

市場關注美國期中選舉與本周稍晚公布的通膨數據，分析師認為，通膨將進一步放緩，但服務業恐怕無法充分化解物價壓力，他預估，Fed 可能在 12 月會議上升息 2 碼，2 月再以同樣幅度升息，3 月則升 1 碼。