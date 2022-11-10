盤中速報 - 合勤控(3704)急跌-2.04%報31.35元，成交3,778張

合勤控(3704-TW)近5分K跌速2.04%，10日10:04報31.35元，成交3,778張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
合勤控(3704-TW)近5日股價上漲15.79%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.23%。台灣加權指數上漲4.11%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-904 張
- 外資買賣超：-1,099 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+195 張
- 融資增減：+70 張
- 融券增減：+158 張
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AI優化後報酬率
+17.55%
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原投組報酬率
+7.67%
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投組標的成分
40%
6532
20%
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20%
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