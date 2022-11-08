盤中速報 - 合勤控(3704)股價拉至漲停，漲停價29.95元，成交574張

合勤控(3704-TW)08日09:00上漲2.7元，股價漲停報29.95元，委買1,972張，成交574張。
主要業務為一般投資業。所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數近5日下跌1.31%。
合勤控(3704-TW)近5日股價上漲6.24%，台灣加權指數上漲2.12%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+176 張
- 外資買賣超：-297 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+473 張
- 融資增減：-475 張
- 融券增減：-4 張
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